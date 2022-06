Wanda Nara es una de las modelos argentinas que hace tiempo se ha ido a vivir a Europa. A diferencia de los fuertes fríos en su país natal, allí es verano. Es por eso que la empresaria viene aprovechando para descansar y recorrer varios paises.

La rubia compartió un video desde Maldivas y enloqueció a sus fans.

Su itinerario de viaje comenzó con una recorrida por el continente Africano junto con su marido, Mauro Icardi. Festejaron su aniversario de boda rodeado de jirafas, animales exóticos y de playas paradisiacas. Luego toda la familia viajó a Maldivas, un país tropical en el océano Índico.

La foto de Wanda Nara a orillas del mar desde una playa africana. Foto: Wanda Nara

Actualmente se encuentra en Italia. Así lo mostró tras compartir una fotografía en el Lago Di Como. Sus más de 13 millones de seguidores vienen siendo parte de cada uno de sus paseos. Recientemente compartió con ellos un posteo que se ganó todos los suspiros de la red social de la camarita.

Wanda Nara posó con una microbikini rosa. Foto: Wanda Nara

Se trata de una foto donde se encuentra tomando sol de espaldas mientras luce una microbikini rosa de encaje. “Quiero siempre verano”, expresó y se ganó 447 mil me gustas y cientos de comentarios. “Tranqui”, “Que reina”, “Te amo”, fueron los mensajes que le dejaron sus fanáticos.

Cuál será el proyecto de Wanda Nara en televisión

“Yo no dejo de trabajar y no me aguanto, les quiero contar todo, porque se vienen tantas novedades... Ayer hice un Zoom de tres horas, se nos cortaba y volvía”, confesó la modelo en una IntaStory.

Wanda Nara Foto: instagram/wanda_nada

La influencer tendrá su propio show en Telefe: “Muchas novedades, me van a ver muy pronto, ¿en dónde?, en dónde me van a ver a mí, en el canal de la familia”.