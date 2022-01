Wanda Nara es una gran usuaria de las redes sociales, sobre todo de su cuenta de Instagram en la que tiene 10.2 millones de seguidores, por lo que aprovecha para publicitar su línea de cosméticos.

Con un video al borde de la censura en el que luce un mini top color violeta, la empresaria mostró un nuevo labial de “Wanda Nara Cosmetics” y se llevó todas las reacciones de sus admiradores.

“Como les explico que tenemos Positano en la web y ayer la hicieron explotar @wandanaracosmetics”, escribió en la descripción del reel que publicó y que tiene más de un millón de reproducciones.

“Espectacular color”, “Estoy enamorado de esta mujer”, “Beautiful”, “Diosa reina”, Preciosaaa”, “Sos fuegooo” y “Tan bella siempre... Tan madraza, te admiro”, fueron solo algunos de los elogios que recibió.

Wanda Nara contó porqué lo perdonó a Mauro Icardi

Wanda Nara contestó preguntas de sus seguidores en Instagram y reveló porqué lo perdonó a Mauro Icardi, tras la infidelidad con la China Suárez.

“¿Por qué le perdonaste esa infidelidad a Mauro, más que no pasó, tuvo la intención?”, fue el cuestionamiento que le hizo un usuario y al que ella respondió: “Porque si no pasa no es. Y si te lo cuentan es arrepentimiento”.