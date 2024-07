Victoria Pedretti es una de las actrices más reconocidas del momento. Triunfa arriba y abajo del escenario y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público con su papel en la famosa serie “You”. Su estilo es único y jamás pasa desapercibida.

Victoria Pedretti y Penn Badgley en "You"

La actriz estadounidense tiene una gran trayectoria en el mundo de la actuación. Con su estilo e impronta logra conquistar la mirada de todos y brilla en cada lugar al cual asiste. La joven marca tendencia y es una referente fashionista. Con sus looks revoluciona Instagram.

Victoria Pedretti, la protagonista de You, publicó en su Instagram una foto en microbikini con transparencias Foto: instagram

Victoria Pedretti despliega sensualidad a cada paso que da. Con sus imágenes y videos que comparte en Instagram revoluciona a sus fans. Los likes no tardan en llegar y los mensajes de halagos se hacen presentes.

La protagonista de “You” paralizó Instagram posando con un look mega sensual. La actriz miró a cámara y se robó los suspiros de todos sus fans. Una microbikini mega trendy. Con transparencias causó sensación y captó los suspiros de todos.

Victoria Pedretti posó con una microbikini infartante. La parte superior, un corpiño estilo top con transparencias. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. La imagen enamoró a sus fans y los mensajes de cariño no se hicieron esperar.

Victoria Pedretti fue por todo y paralizó Instagram con un traje de baño ultra hot

La actriz protagonista de la serie “You” no conoce de límites. Tiene un estilo único y conquista Instagram con cada publicación que realiza. Audaz y carismática, no tiene límites a la hora de combinar diferentes prendas para crear sus propios looks.

Victoria Pedretti alucinó a sus fans posando con una microbikini trendy y sexy. Un traje de baño de dos piezas ideal para disfrutar del mar o la piscina. Sin lugar a dudas, la actriz es una verdadera referente fashionista y ninguna tendencia se le escapa.