Ultra ajustado y transparencias: Luciana Salazar brilló con un outfit total black

Luciana Salazar siempre sorprende y enamora corazones con sus outfits cargados de sensualidad. Tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram. La modelo tiene un estilo único. Siempre a la vanguardia logra captar la atención de todos con sus prendas osadas en donde deja mucha piel al descubierto.

Luciana Salazar jugó al límite de la censura con un look con transparencias y brillos Foto: instagram

La rubia es una de las personalidades más populares de Argentina y marca tendencia con los looks que comparte. Jamás pasa desapercibida y se lleva todas las miradas cada vez que hace una aparición pública.

Luciana Salazar cosechó suspiros posando con un espectacular outfit total black. La parte superior, un mini top escotado estilo corset y mangas con transparencias. La parte inferior, un pantalón de cuero ultra ajustado. La modelo resaltó su figura y destacó con un look ultra jugado.

Complementó el look con unas botas en color negro de caña alta y taco. Como accesorio lució una boina del mismo color. Este tipo de accesorios es un must para la temporada de otoño. Ideal para combinar con diferentes estilos de looks. Llevó el pelo suelto, bien lacio y para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro.

Luciana Salazar enamoró a todos con un look muy rockero

Luciana Salazar es un icono fashionista. Siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda y combina a la perfección elegancia y sensualidad. Combina a la perfección estilos y sabe como marcar su figura.

