Top encorsetado y babuchas: el look de Romina Malaspina para una noche a pura electrónica

El top encorsetado es una de las últimas tendencias en el mundo de la moda y Romina Malaspina lo sabe a la perfección. Por ese es que eligió esta particular prenda para completar su look de sábado por la noche y se llevó todas las miradas.

La modelo lució un conjunto de top negro que resaltó su escote y la cintura junto a unos pantalones babuchas holgados con detalles en flúor, ideal para un fin de semana de boliche en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. La exconductora de Canal 26 comenzó a incursionar como DJ, su verdadera pasión, y fue la encargada de musicalizar la noche porteña.

El look de Romina Malaspina como DJ Foto: Instagram/romimalaspina

No solo hizo bailar a todos al ritmo de la música electrónica, sino que también se llevó miles de corazones rojos al compartir su estilo en las redes sociales. A través de su reciente posteo en Instagram, Romina Malaspina sumó centenares de “me gusta” de parte de sus más de 2.5 millones de seguidores.

“Party party party (fiesta fiesta fiesta)”, fue la descripción de su post donde también recibió todo tipo de comentarios como: “Que bomba nena”, “Tan hermosa bb”, “Muñecota” y “Te pasaste lo hermosa que eres”.

Romina Malaspina, ¿en una relación con el hermano de su ex?

Poco se sabe de la intimidad sentimental de la ex “Gran Hermano”. A través de sus redes sociales siempre posa sola, con amigas o con su hermana May Malaspina, sin embargo, en las últimas semanas fue vista muy cerca de un hombre, quien sería su nueva pareja.

Le llovieron los "me gusta" Foto: Instagram/romimalaspina

Pero lo más llamativo de esta nueva relación de la presentadora televisiva es que se trata de Jerónimo Moyano, hermano de Facundo con quien tuvo un romance anterior. La información fue revelada por Paula Varela en “Socios del Espectáculo”.

La panelista contó: “Me dicen que se los veía ‘muy calientes’. Me parece una palabra fuerte así que voy a decir que estaban pegados. Quien está cerca del hermano menor de su ex es Romina Malaspina con Jerónimo Moyano”.

Al mismo tiempo recordó cómo fue el vínculo de Malaspina con el mayor de los hermanos: “La relación anterior se sabe pero nunca se blanqueó en realidad. Era como un romance oculto. La relación con el primer hermano duró un tiempo, se extendió entre 2017 y 2018. Se veían en secreto en el departamento de él de Puerto Madero”.