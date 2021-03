La modelo y presentadora española Tamara Gorro, que desde 2012 está casada con el futbolista argentino Ezequiel Garay, es una de las españolas más famosas del mundo del espectáculo y los medios.

El camino hacia la maternidad no fue nada sencillo para Gorro. Vivió momentos difíciles junto a su esposo hasta convertirse en madre. En 2015, a través de un vientre de alquiler en Los Ángeles, pudo tener a su hija Sheila. Dos años más tarde, llegó Antonio, esta vez mediante reproducción asistida.

A sus 34 años, la mediática luce su escultural figura en las redes sociales, donde enamora a sus miles de seguidores con las postales que sube a diario. En su última publicación, la esposa de Garay se fotografió en una terraza sin corpiño, con un sombrero en la mano que tapó su busto. De fondo, la ciudad de Madrid.

Tamara Gorro publicó una sensual fotografía en lnstagram.

“Libertad”, escribió en mayúsculas, junto a dos emojis, en el epígrafe de la publicación, que en apenas unos minutos cosechó más de 15.000 “me gusta” y cientos de comentarios.

Hace poco, la segoviana le presentó al público el que fue su primer juguete erótico, un curioso vibrador con forma de magdalena. “Tampoco soy una experta”, manifestó mientras lo enseñaba, pero reconoció que le gustan”. No obstante, Gorro aclaró: “Esto ya no lo toco si no quiero tener sexo con mi pareja. No es un complemento para sustituirlo”.