La modelo Española, Tamara Gorro, ingresó de urgencia al hospital donde le extirparon la vesícula biliar. “Me han dicho que mi vesícula ha sufrido muchísimo”, ella tenía problemas en su sistema digestivo. En un corto periodo de tiempo había llegado a perder 10 kilos.

Tamara Gorro Foto: Instagram/@tamara_gorro

Es conocido que la tronista del programa español Mujeres y Hombres y Viceversa, sufre de depresión con trastorno de ansiedad mental. “Me he enterado hace muy poco de esta noticia, que es que hoy tengo que bajar a quirófano. Sabéis que llevo con problemas digestivos muchísimo tiempo, pero desde que estoy enferma, mi bajada de peso no es solo por mi depresión, también es porque cada cosa que ingiero, la vomito”, contó la ex de Ezequiel Garay.

Tamara Gorro posó en topless para sus seguidores de Instagram. Foto: Tamara Gorro

Las cicatrices de Tamara Gorro

Tamara viene peleando contra su depresión hace ya muchos años. Haber escrito y publicado un libro, la relación que lleva con sus admiradores que la apoyan muchísimo y su entorno son de gran ayuda en esa pelea. Por eso siempre comparte y mantiene informados a sus más de 2 millones de seguidores en las redes sociales.

Tamara Gorro tras salir del hospital por una operación de urgencia. Foto: Instagram

“Aunque las cicatrices más dolorosas son aquellas que no pueden verse, las que se ven simplemente dejan recuerdo. Y yo lo quiero recordar riéndome por varios motivos”, expresó la empresaria en su cuenta de Instagram junto a una foto donde se la ve recién llegada a su casa, en ropa interior con unas curitas que cubren las cicatrices de su operación.

Qué dice el libro de Tamara

La influencer sacó un libro llamado Cuando el corazón llora, que relata varios de los peores momentos de su vida.

El último libro de Tamara Gorro Foto: Instagram/@tamara_gorro

La perdida de su padre es uno de aquellos momentos donde su corazón lloró. También recuerda y cuenta con detalle la situación de abuso que sufrió en su infancia, cuando tuvo que volver antes de un campamento por ser abusada por el padre del dueño del lugar.