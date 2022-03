Sol Pérez es una de las modelos y celebridades argentinas más activas en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la misma comparte con sus más de 6.2 millones de seguidores los looks que luce a diario en el programa de televisión La noche del 26 por Canal 26, en el cual la misma se desempeña como conductora.

Sol Pérez en el estudio del programa de televisión ´La noche del 26'.

Sol Pérez y su look bomba en televisión

El día miércoles, Sol compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos que dejó a sus millones de seguidores suspirando de amor. Allí, se puede ver a la misma luciendo un look total black compuesto por un crop top con escote abierto, una mini falda con un pequeño cut out y unos zapatos de tacón rojos.

“Hola, en la segunda foto parece que estoy durmiendo pero no. 😂” comentaba más que divertida Sol en la publicación, dónde, además, se la puede ver lucir un maquillaje y peinado súper naturales los cuales son tendencia, siendo el primero de ellos catalogado como make up no make el cual, es furor entre las celebridades del mundo y en las pasarelas más prestigiosas de Milán, Nueva York y París.

Por su parte el posteo, cuenta con más de 212 mil likes y miles de comentarios de los seguidores de Sol que quedaron fascinados con el gran sentido fashionista de la misma, incluso la periodista e influencer Morena Beltrán dejó su mensaje “😍😍😍”. Por su parte sus fanáticos comentaban “Estás divinaaa 😍😍”, “Que diosaaa ❤️❤️”, “La más hermosa de la Argentina por lejos 😍”, “Bomba totaaal”, “Sos un fuegooo 🔥”, “El nuevo color de cabello te sienta súper! 🔥”, “Muy bonita 😍😍”, “Siempre tan hermosa😍😍”, “LA MÁS DIOSA 😍”, “Enamorado de vos Sol ❤️”, “Fuaaaa 🔥🔥”, “Nanana impresionante ese look”, “De qué planeta salisteee”.

