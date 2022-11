Silvina Escudero y una cábala muy particular: diminuta ropa interior con los colores de Argentina

Todo el país se detuvo este martes por la mañana durante el debut de Argentina en el Mundial de Qatar. Silvina Escudero vio el partido desde la cama, con mate en mano y gorro puesto.

Silvina Escudero subió la temperatura.

Pero después de la sorpresiva derrota llegó el momento de continuar con las actividades y la rutina. Por eso, la bailarina cumplió con una visita que debía hacer a un centro de estética, en donde se grabó y prometió implementar una cábala para el resto del Mundial.

“Me traje la tanga de Argentina [celeste y blanca] y creo que la voy a usar todo el mundial... lástima que no la tenía puesta en el partido”, dijo. Luego se tomó una foto comercial junto a la máquina de tratamientos y luciendo la ropa interior en cuestión, para mejor visualización de sus seguidores. ¡Ojalá traiga suerte!

Cómo fue el crop top de Friends de Silvina Escudero

Rrecientemente, Silvina Escudero quiso compartir un recuerdo de la serie Friends de una manera muy particular. La morocha lució un crop top con las inscripciones “We were on a break” y “We were not on a break”, en la parte delantera y trasera, respectivamente.

Silvina Escudero, a pura cábala. Foto: Instagram

Las frases corresponden a dichos de Ross y Rachel y a la discusión sobre si el affaire que había tenido uno de ellos se dio en un “tiempo de distancia”.

Silvina Escudero rozó la censura. Foto: Instagram

El asunto es que, si bien la idea de Silvina apuntaba a relevar quién de los personajes tenía más adeptos, su look se llevó todas las miradas: posó de frente y espalda con un crop top y una tanga de animal print con tiras casi imperceptibles que la hicieron rozar la censura.