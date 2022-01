Silvina Escudero no deja de sorprender a sus 1.6 millones de seguidores en Instagram. En esta ocasión, compartió parte del material de una producción de fotos para una reconocida revista y encandiló a sus admiradores.

Bikini color nude, sobre el borde de la pileta, junto a sus mascotas y otras en distintos espacios de su casa. “Revista Hola!”, escribió en el pie de la publicación que tiene miles de likes y cientos de comentarios.

“Belleza”, “Re linda Silvina”, “Bombaaa, bomba”, “Felicitaciones. Hermosas fotos”, “Diosa morocha”, “La mujer hermosa”, entre otros.

Por otra parte, Adabel Guerrero le respondió “Bomba total” y Natalie Weber reaccióno con varios emojis.

Silvina Escudero y la maternidad

En diálogo con la revista Hola!, Silvina Escudero mencionó sus ganas de convertirse en madre, motivo por el cual congeló sus óvulos hace dos años.

“Siempre fui maternal, protectora y muy de educar. No sólo a nuestros animales, sino también a mis sobrinos y a los hijos de mis amigas”, expresó y agregó: “Sueño con estar embarazada, me visualizo con una panza gigante. Pero aún no se dio”.

En relación a si utilizaría en este momento el método de la inseminación artificial indicó: “Por el momento no está en mis planes usarlos. Hoy, buscaría de manera natural”, remarcando que podría ser madre con su pareja de hace algunos años, Federico.