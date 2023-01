Romina Malaspina estuvo de fiesta en Mar del Plata y apostó a un corset de encaje.

Romina Malaspina disfruta del verano como nadie. En Mar del Plata, aprovecha a ir a cuánta fiesta sea posible. En pleno despegue de su carrera como DJ, las exGran Hermano musicaliza algunas y disfruta como espectadora otras.

Con temperaturas altísimas y en la playa, la presentadora aprovecha para mostrar mucha piel. Sabe a la perfección qué elegir para seducir. Y esta vez no fue la excepción.

Romina Malaspina y La Joaqui Foto: Instagram

Como una escala más en su continuo ir y venir por la Costa Atlántica, fue a Mar del Plata y siguió muy atenta el show de Solomun, uno de sus DJ predilectos. Habituada al VIP mostró que tiene una colección de pulseras que le abren todos los accesos.

Romina Malaspina ostenta las pulseras que le dan acceso VIP a cada una de las fiestas a las que asiste Foto: instagram.com/romimalaspina

Después de haber hecho estallar las redes con las fotos que publicó luego de su encuentro con La Joaqui, y tras haber mostrado su costado más sensual como DJ en la noche de Pinamar, Romina Malaspina sigue sorprendiendo.

Romina Malaspina disfruta a pleno del verano y comparte tiempo con amigos como la modelo Fergie Love Foto: instagram.com/romimalaspina

Romina Malaspina levantó la temperatura en Mar del Plata con un microshort de jean blanco y un corsé se encaje gris. Nadie pudo resistirse a su look.

La top bailó a más no poder y sedujo a todos con su look. La exGran Hermano -en medio de las polémicas por el avance del reality- remató su look trendy con unas botas negras de caña alta.

Romina Malaspina disfruta a pleno del verano Foto: instagram.com/romimalaspina

Qué estudió Romina Malaspina

Antes de ganar fama en televión y convertirse en una influencer de redes sociales, Romina Malaspina comenzó a estudiar en la universidad. La carrera que eligió fue periodismo y logró avanzar unos años antes de dejarla en stand by para dedicarse a su trabajo.

Romina Malaspina encontró su nueva pasión y deslumbra como DJ Foto: Instagram

Su vocación de periodista se pone de manifiesto en el deseo de aprender siempre cosas nuevas. Por ejemplo, en el último tiempo, ha mostrado interés por las criptomonedas, un tema del que escribió en sus redes sociales.