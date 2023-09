Rocío Guirao Díaz mostró su antes y después: “Ser flaca no es sínonimo de estar saludable”

Rocío Guirao Díaz sabe cómo conquistar al público y eso lo demuestra día tras día en Instagram, donde tiene un perfil con más de 2.1 millones de seguidores con los que comparte fotografías y videos cotidianamente.

En esta oportunidad, la modelo aprovechó su visibilidad en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores dos fotografías, una de ella a los 20 años y otra actual, a sus casi 40 y hacer una reflexión sobre qué significa la salud.

Rocío Guirao Díaz mostró su antes y después Foto: Instagram

“Ser flaca no es sínonimo de estar saludable. Si bien siempre fui activa, no hacía ejercicio físico bien planeado, dormía pocas horas y encima comía super mal. Era normal estar cansada, no tener fuerza y enfermarme seguido”, explicó la modelo en su posteo.

Rocío Guirao Díaz y su look deportivo desde la playa

Y siguió con su estado actual: “Hoy a mis 39 años tengo más fuerza y energía que a mis 20. Sí, 20 años después, no me siento igual que a los 20 sino que me siento mejor ¿El cambio? Alimentación basada en comida real, entrenamiento de fuerza para desarrollar masa muscular y mucho yoga para nutrir mi paz mental.Y otra cosa importante: tengo una rutina que me ayuda a respetar mis 8 horas diarias de sueño“, señaló como tips.

“La moraleja: te veas como te veas, no des nada por sentado. Si hoy hubiera seguido con mis hábitos de los 20, no estaría disfrutando de mi salud como lo hago ahora”, concluyó la rubia.

CÓMO SE HIZO FAMOSA ROCÍO GUIRAO DÍAZ?

Rocío Guirao Díaz comenzó a transitar sus primero pasos dentro del mundo del modelaje cuando era tan solo una adolescente. Luego de ello pasaría a la televisión, donde como conductora de El garage tendría su salto a la fama.

De todas formas, la modelo obtendría mayor reconocimiento al ser participante del Bailando por un sueño, certamen de Showmatch en el que se destacó por sobre el resto de las figuras al tener un gran talento para el baile. Además, es prima del actor Rodrigo Guirao Díaz, con quien mantiene una muy buena relación a pesar de la distancia entre sus hogares.