Uno de los personajes más conocidos en los últimos años por su trabajo en la pantalla es Millie Bobby Brown, la pequeña que se robó la atención de los fanáticos de “Stranger Things” por su actuación como “Eleven” en la serie.

Lo que pocos saben es que la actriz nació en Málaga, Andalucía, España, un 19 de febrero de 2004. Luego, ya con 7 años, Millie se trasladó a Estados Unidos, donde un buscador de talentos de Hollywood la descubrió.

Millie Bobby Brown tuvo su gran salto a la fama internacional de la mano de "Stranger Things".

Millie Bobby Brown debutó en la serie de televisión “Érase una vez en el País de las Maravillas” en 2013, interpretando a “Alicia”.

Luego tuvo varios papeles hasta llegar a Netflix con el papel de “Eleven” en “Stranger Things” en 2016, donde su fama dio un gran salto, al punto de llevarla a protagonizar otras producciones del gigante del streaming como, “Enola Holmes”.

Cuál fue la polémica que protagonizó Millie Bobbie Brown con Drake

En 2018, un hecho se hizo viral en las redes y fue el momento en el que la relación de amistad de Drake y Millie Bobbie Brown generó cientos de comentarios de rechazo.

Millie Bobbie Brown aseguró que el cantante y ella son amigos. Foto: Instagram

Es que el cantante es 17 años mayor que la actriz, un hecho que no pasó desapercibido entre los usuarios de Internet, quienes señalaron que era extraña esta relación.

Millie Bobbie Brown junto a Drake. Foto: Instagram

Tras hacerse viral la polémica, Millie publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram defendiendo su amistad: “¿Por qué tienen que convertir una amistad en noticia? Ustedes son raros… De verdad. Tengo suerte de tener a personas en la industria que prestan su tiempo para ayudarme a avanzar en mi carrera y ofrecerme su sabiduría y guía”.

Millie Bobbie Brown en su más reciente paso por la alfombra roja. Foto: Instagram

Luego agregó: “Me siento muy bendecida por tener personas increíbles en mi vida. Ustedes no pueden decidir eso por mí. Es lindo tener a alguien que entiende lo que hago. Ahora vuelvan a hablar de los problemas reales del mundo que no tienen que ver con mi amistad…Dios”.

Quién es el novio de Millie Bobby Brown

La actriz de “Stranger Things” es pareja de Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi. Pocos son los detalles que se conocen sobre la relación, desde cuando inició hasta cómo se conocieron, pero la pareja se ha mostrado muy cercana.

Millie Bobbie Brown Foto: Instagram

Todo salió a la luz después de una foto de ambos que el hijo de Jon Bon Jovi publicó en su cuenta de Instagram, en este posteo, el joven felicitó por su cumpleaños número 18 a la actriz.