Elías Kier Joffe, conocido como “Elo Podcast”, está en boca de todos luego de ser cancelado en las redes debido a las entrevistas con alto contenido sexual que le hizo a algunas de sus invitadas.

“Soy abogado especialista en derecho internacional y Real State. También llevé a cabo estudios de religión en Israel, Estados Unidos y Argentina que me dejaron a un paso de convertirse en Rabino. Pero le dediqué mi vida al mundo de las leyes”, así se presenta Elías Kier Joffe.

Sin embargo, Elo Podcast, decidió dar un giro con su vida e incursionar en un ciclo con charlas de todo tipo e invitados de diversos rubros. En Youtube tiene más de 123 mil suscriptores y más de 2 millones de reproducciones en esa plataforma.

"Elo Podcast" en una entrevista de su ciclo Web

El contenido del podcast sorprendió a los familiares y allegados de Elías, ya que no entienden cómo alguien que dice ser un abogado de prestigio puede convertirse en influencer.

Pero no fue hasta hace un par de días que su podcast se hizo viral, debido al tono de las charlas que mantiene con sus invitadas femeninas, las cuales tienen que estar dispuestas a hablar de todo. Ya sea del color de su ropa interior o de sus hábitos y experiencias sexuales.

Hace unos días accedió a una entrevista en la que contó porqué solo invita a mujeres a su ciclo: “Yo no entrevisto hombres porque no me calienta, a mi me gustan las mujeres”.

“Ya empecé a producir contenido pornográfico con las chicas que vienen acá”, agregó y contó de que forma está equipado el lugar donde graba. Y siguió: “Como me gusta el porno, voy a hacer la entrevista”, refiriéndose a las mujeres que entrevistó.