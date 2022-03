Si de moda hablamos, Pampita no puede faltar. La modelo es ícono de las pasarelas argentinas y figura de grandes marcas y diseñadores, es por ello que los ojos del mundo fashionista están siempre puestos sobre ella. A continuación te mostramos uno de sus últimos looks.

Pampita con su look total black Foto: Instagram

Pampita marca la tendencia otoño-invierno 2022

Este día miércoles, Pampita compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos luciendo un look de la colección otoño-invierno 2022 de la marca de ropa Rimmel. La prenda modelada es una vestido estampado con flores rojas sobre una tela de color verde, que según comenta Pampita en la publicación se puede lucir tanto abierto como cerrado.

Pampita marca la tendencia otoño-invierno 2022. Foto: Instagram/Pampi

La tendencia para este año 2022 será el de los colores vibrantes en contraste con los cálidos, es de esta forma que, el amarillo, el rojo, el rosa, el verde y el azul serán los protagonistas. Además, el estampado será una de las combinación preferidas junto a un maquillaje natural, el denominado Make up no make up, y accesorios “artesanales”, que logran un look con un equilibrio perfecto.

Pampita marca la tendencia otoño-invierno 2022. Foto: Instagram/Pampi

La publicación rápidamente dio de que hablar entre los usuarios de Instagram, logrando alcanzar casi 38 mil likes y cientos de comentarios.

“❤️ sin palabras ❤️”, “Hermoso vestido. Siempre marcando tendencia ❤️”, “Divinaa😍😍”, “me encanta para otoño e invierno 👏”, “Una hermosura ese estampado y te queda 👌”, “Que hermoso Vestido Pampita😍😍” eran algunos de los comentarios de sus seguidores.

Pampita marca la tendencia otoño-invierno 2022. Foto: Instagram/Pampi

Esperamos muy pronto poder ver nuevos looks de Pampita quien, sin duda alguna, todo aquello que luzca marca tendencia.