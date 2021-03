Jessica Gómez, mejor conocida como “Osito”, saltó a la fama en 2007 por su participación en el reality Gran Hermano. Fue una de las grandes protagonistas del show televisivo. Su apodo surgió gracias a un peluche que le regaló su ex novio la última noche antes de entrar a la casa.

Aunque la comediante actualmente no aparece delante de cámara, la “rompe” en la virtualidad. Con más de 22 mil seguidores en las redes sociales, incrementa su base de fans día a día, que siguen atentamente las novedades que publica.

En esta oportunidad, Gómez subió un posteo en Instagram donde se la ve disfrutar de sus vacaciones a pura sensualidad. Desde la playa, semi desnuda y tapada con una toalla, “Osito” dejó sin palabras a todos sus seguidores. En la publicación hizo mención al clima y escribió: “No siempre hace calor, pero vine preparada”.

"Osito" sorprendió desde el calor de la playa.

Por otro lado, hace algunos días la mediática se expresó acerca de su actualidad y sus ganas de volver a la televisión. “Amo la televisión. Creo que cualquier formato me divierte muchísimo porque me metí a un reality por eso mismo, porque me encanta el mundo del espectáculo y actuar”, comentó.

Además, explicó que en la actualidad está haciendo producción y postproducción de cine. En la misma línea, demostró su alegría al confirmar que actuará en una película argentina. Así y todo, destacó que está abierta a ofertas laborales y que le gustaría trabajar con Adrián Suar o Sebastián Ortega y “ser una chica Almodóvar”.