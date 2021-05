Oriana Sabatini está acostumbrada a los halagos. La artista se encuentra en un gran momento profesional y es furor en las redes sociales cada vez que postea una foto. Demostró, una vez más, que tiene para dar que hablar.

Esta vez Oriana compartió en sus historias de Instagram una selfie arrodillada con un look completamente negro. Con su celular en mano, la hija de Catherine Fulop se mostró muy sensual para sus más de 5 millones de seguidores.

Oriana fiel a su estilo. (Foto: Instagram/@orianasabatini)

En la imagen se la ve luciendo un juego de dos prendas, una musculosa y un pantalón de color negro con detalles en blanco. Además, destacó su largo pelo del mismo color.

Oriana Sabatini en su look "total black" (Foto: Instagram/@orianasabatini)

La cantante lanzó hace poco más de un mes su reciente tema “Tuyyo”, en colaboración con FMK. La canción es un éxito y su video cuenta con más de un millón de reproducciones. Allí también se puede ver a Oriana vistiendo con mucho estilo como lo hace en sus redes.

¿Amor o separación?

La artista viene disfrutando de la primavera en Turín, Italia, donde vive con su novio de casi tres años, el jugador de Juventus Paulo Dybala. Sin embargo, hace poco tiempo existieron rumores de separación y hasta infidelidad.

Oriana desmintió los rumores de infidelidad (Foto: Instagram/@orianasabatini)

Los usuarios confirmaban que había crisis en la pareja y que el futbolista había engañado a su novia con otra mujer. Oriana no tardó en desmentir los rumores en una charla con “Los Ángeles de la Mañana”: “No me gusta que se metan en mis relaciones. Me molesta que se digan un montón de cosas y que se hable mal de la persona que tengo al lado”, arremetió.

Además aclaró que si estuvieran peleados se volvería a Argentina para no vivir un calvario. Según la cantante, la pareja que vive hace más de un año en Europa se encuentra “súper”.