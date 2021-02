La felicidad plena se le nota a Noelia Marzol. Es que la actriz se casó hace muy poco con Ramiro Airas, y juntos, esperan un bebé que ya tiene cinco meses. Por este motivo, abundan la alegría y el amor en sus redes sociales.

Su panza de segundo trimestre ya se deja ver y ella no pierde oportunidad para mostrarla, muy feliz. Así se puede observar en la última foto que publicó en su cuenta de Instagram, en la que presentó su look para el programa “Todo puede pasar” (Canal 9).

Noelia Marzol mostró su pancita. (Instagram/@noeliamarzolok)

En la imagen, la bailarina viste un top y una calza negra, y un blazer blanco y largo. Además, luce un peinado y un make up impecable en el que resaltan sus labios rojos, y un collar.

Rápidamente, la publicación tuvo más de 70 mil reacciones y comentarios de sus fans y de figuras del espectáculo.

“Mamichula potra”, escribió la actriz Belén Francese. “No hay derecho” y “Bomba” fueron otros de los comentarios.

Por su parte, un usuario de la red social, preguntó a Marzol: “¿Cuál es tu secreto ? Te veo a la noche en el programa, después te veo bailando y digo explícame cómo hacés. Hermosa”.

Noelia Marzol está embarazada de cinco meses. Redes

En otro de sus últimos posteos, la bailarina confesó en su cuenta de Instagram que estaba muy agotada. En una foto en la que se la puede ver posando en la parada de un colectivo, vistiendo un vestido elegante y unos zapatos con taco, escribió: “Anoche fue de esos momentos en los que no me sentía muy bien. Cansancio muy particular, y hacerme la potra cuesta!”.