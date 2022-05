Atravesando su cuadro de coronavirus de la mejor manera, Nicole Neumann no pierde el contacto con sus fanáticos y comparte con ellos sus mejores looks, tal como está acostumbrada a hacer.

La modelo subió una serie de postales donde se ve reluciente y con un outfit combinando todo su glamour y un estilo “rockstart”.

“Y poquito de Rock and Roll”, escribió la actriz acompañada con unos emojis de una guitarra eléctrica y el signo musical.

El posteo no solo estalló con los corazones rojos, sino que también con los comentarios de algunos de sus 1.9 millones de seguidores en Instagram.

“Hermosa como siempre. Recupérate pronto Nicky”, “Divina, fresca! Desapegada, a la gilada ni cabida dice esa sonrisa”, o “Bella”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos.

En las postales, la mamá de Allegra, Indiana y Sienna Cubero luce un estilo “rockstar”: minitop, bucaneras negras y pantalón con brillantes.

Cómo atraviesa Nicole Neumann el coronavirus

A principio de esta semana, la conductora dio positivo, y Carmen Barbieri en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) fue la encargada de contar cómo lo está atravesando.

La exvedette, es compañera de la modelo en Los 8 Escalones del millón (El Trece) y contó que habló en las últimas horas con ella y aseguró que “está bien”.

“Se hizo otro hisopado y ayer (jueves) a la tarde/noche le dio negativo, pero igual se guarda... hoy no trabaja y se queda sábado y domingo. Por suerte no tiene síntomas, se siente bien, pero tampoco quiere contagiar por eso no va a trabajar y es muy consciente en ese sentido”, afirmó Barbieri.