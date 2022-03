Dueña de una fuerte actitud, a sus jóvenes 27 años, Nathy Peluso no deja de conquistar el mundo de la música. Con un talento indiscutible, cada vez gana más fanáticos en todo el mundo. Pero sus admiradores no solo aman de ella su música, sino también su jugada personalidad.

Oriunda de la localidad bonaerense de Luján, pero criada en España, la multifacética se destaca en el ambiente artístico como una de las más grandes revelaciones del último tiempo. En pleno crecimiento de su carrera, Nathy Peluso aprovecha para poder demostrar todo su potencial y para ello pones todas sus cartas sobre la mesa.

Jugado cambio de estilo Foto: Instagram/NathyPeluso

Con el carácter que la caracteriza, la intérprete de “Mafiosa” se animó adesafíar una vez más las redes sociales y enloqueció a sus fanáticos. En Instagram, una de las aplicaciones con políticas de uso más infranqueables, la cantante reúne a más de 4.7 millones de seguidores que quedaron boquiabiertos con su último álbum de fotos.

Cantó en vivo junto a C. Tangana Foto: Instagram/Nathypeluso

Nathy posó con un elegante vestido negro con un corte en el pecho cobierto con tela de tul a través de la cual dejó ver uno de sus pechos. Casi al descubierto, la artista urbana recibió más de 700 mil “me gusta” en menos de un día y recolectó cientos de comentarios de los usuarios alborotados por sus fotografías.

Revolucionó las redes Foto: Instagram/Nathypeluso

“Un álbum de posados bajo la luna que le escribo poemas además me ha regalado razones. Siendo mujer un día más como cada día de mi vida. Esa noche fue preciosa y vi a mucha gente que quiero muchisimo y Sandro me hizo estas fotos antes de salir y me sentía jodidamente conectada escuché a las xuxes y me fumé un cigarrillo. No todos los días te bendice la suerte”, aseguró inspirada en el pie de foto.

Jugado look Foto: Instagram/Nathypeluso

Se trató del atuendo que utilizó para una presentación junto a C. Tangana en el WiZink Center de Madrid donde interpretaron juntos “Soy ateo” y las tribunas estallaron en gritos.