Morena Beltrán sorprendió desde Qatar con un vestido blanco escotado y con aberturas que encandiló en las redes

More Beltrán causa sensación entre sus fanáticos con cada look que presenta, y esto es porque sabe combinar a la perfección cada prenda que escoge -ya sea desde el formato o desde el color-. Pero en esta ocasión, la periodista se mostró con un look informal pero sofisticado al mismo tiempo con el cual visitó la playa.

Morena Beltrán rumbo a cubrir su primer mundial. Foto: instagra,

Se trató de un largo vestido blanco que llevaba un pronunciado escote en “v”, tiras delgadas que eran decoradas con aros metálicos en los extremos y aberturas en los costados. Al mismo tiempo, respetó un detalle muy característico suyo que fue el pelo suelto y un maquillaje sutil para acompañar el outfit.

Y desde la descripción del posteo, More escribió: “Último día de cuenta regresiva… se viene lo más lindo del mundo”, porque el martes 22 será el primer partido que jugará la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022.

More Beltrán enamoró a sus fanáticos. Foto: Instagram

Qué sensaciones despertó en los usuarios el posteo de More Beltrán

Aunque la periodista eligió limitar los comentarios, algunos de sus fanáticos alcanzaron a elogiar su aspecto y a enviar emojis de corazón para reflejar su gusto por las fotografías, y más de 240 mil personas dejaron un corazón rojo en el posteo que realizó hace dos días.

More Beltrán enamoró desde Qatar. Foto: Instagram

“Hermosa!”, “Vamo’ More”, “Ya estamos”, “Vos sos lo más lindo del mundo reina”, “Que hermoso te queda Doha beba”, fueron algunos de los mensajes que recibió tanto de sus fanáticos como de sus seguidores.