Morena Beltrán es una gran profesional del periodismo deportivo y alcanzó prestigio en los medios como conductora en SportsCenter y panelista en ESPN F90, la nueva cara del periodismo deportivo.

Con tan solo 22 años, se destaca por sus rigurosos análisis deportivos y se defiende en los medios en un mundo de hombres.

Pero ella misma confiesa que surgió en las redes sociales antes que en los medios: “Yo salí de Twitter, esa es la realidad”, dijo en una entrevista para Olé. Pero manejó muy bien su estilo y logró llegar muy lejos.

En Instagram ya supera el millón de seguidores que esperan sus fotos y videos y comentan ya sea de fútbol o de modas con la misma intensidad.

Ahora la joven publicó una historia agradeciéndole a una nueva marca de ropa que la patrocina y se lució posando con un vestido negro corto con brillos y flecos por delante.

Completó su atuendo con unas sandalias de taco alto al tono y se la vio en el video en el set de grabación del programa de Sport Center con una imagen de la selección argentina de fondo.

Los comentarios están cerrados en las historias pero es de imaginar la cantidad de “likes” y vistas que tuvo la conductora, que no pierde ninguna oportunidad de mantener a sus admiradores atentos.

En sus comienzos Morena veía todos los partidos de fútbol y mientras duraban los encuentros y aún cuando terminaban los partidos los analizaba en las redes.

Morena Beltrán combativa

Así fue como llegó a la pantalla chica, un poco por casualidad y mucho por su talento. Y ahora ya tiene un lugar destacado aunque en las redes sociales aún debe soportar comentarios machistas y mal intencionados.

“Intento tomar todo comentario como de quien viene, pero en general suelo tener bastante aceptación. También hay mucho de que estoy en los medios porque soy hegemónica, rubia y delgada”, sostuvo.

Y agregó: “ en una entrevista con el diario Infobae: “El que intenta buscar eso me está discriminando. Siento que las mujeres tenemos que cumplir ciertos estándares que los hombres no”.

La joven aboga por los derechos de las mujeresy así comentó: “Con el feminismo no me guardo nada. Con el aborto tampoco. En esas causas estoy desde siempre. Lo que yo no quiero es militar desde por un partido político”.