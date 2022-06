Morena Beltrán es una de las jóvenes argentinas que más ha sabido comprar al público, ya sea desde su carisma o gran sentido fashionista.

La periodista posee una cuenta de Instagram con más de 1.6 millones de seguidores con quienes comparte fotografías desde el campo de juego, sets de grabación e, incluso, desde la intimidad de su hogar, ya que, mantiene una relación muy cercana con los mismos.

Morena Beltrán desde París para su cuenta de Instagram con millones de seguidores. Foto: Instagram

Es en este sentido que, cada publicación de Morena supera casi al instante los 100 K de corazones, llegando la mayoría a los 500 K, convirtiéndola, sin duda alguna, en toda una influencer.

Cómo fue el look “Total Pink” de Morena Beltrán que causó furor

En esta oportunidad, Morena Beltrán sorprendió a sus millones de seguidores con un posteo no desde el campo de juego sino desde la intimidad de su hogar.

El look “Total Pink” de Morena Beltrán que causó furor. Foto: Morena Beltrán

Allí, podemos ver a la periodista luciendo un look casual o de “entre casa” pero con un gran sentido fashionista y estilo urbano.

Se trata de un conjunto total pink compuesto por un jogging, una remera cruzada y un simpático y canchero gorro negro. El mismo fue diseñado completamente por la famosa marca Puma, con quien More ya ha colaborado en otras oportunidades.

El look “Total Pink” de Morena Beltrán que causó furor. Foto: Morena Beltrán

“Domingo de fiaquita” comentaba en la publicación la periodista, quien se llevó más de 160 K de corazones rojos e innumerable cantidad de comentarios por su look y manera de posar.

El look “Total Pink” de Morena Beltrán que causó furor. Foto: Morena Beltrán

“Hermosaaa”, “Mirá lo que es ese look por favoor”, “Enamorado me tenés More”, “Hoy hay futbol y More lo sabe”, “¡Me encanta! Estás súper canchera”, “¡Yendo a comprar ya ese outfit!”, “Impresionante tu belleza”, “La más linda de la Argentina” eran algunos de los muchos comentarios de la publicación.