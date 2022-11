Mónica Farro saludó a sus fanáticos con un look único en Instagram: “Buen día”

Mónica Farro reúne 1 millón de seguidores en la red social de la camarita, pero en cada uno de sus posteos suele lucir el vestuario que utilizó, ya sea para salir con su familia, para asistir a un evento o dentro de su casa, como ocurrió en esta ocasión.

La vez que Mónica Farro incendió las redes al posar en lencería. Foto: Instagram.

Optó por una musculosa blanca de larga extensión que estaba decorada con tres retazos de tela de encaje sobre el frente y lo acompañó con un short de jean del cual solo llegan a visualizarse los extremos, y sobre la fotografía escribió: “Buen día...” y “Que tengan un lindo jueves”.

Mónica Farro presentó un osado look que se llevó todas las miradas. Foto: Instagram. Foto: Instagram

Es un detalle que la mantiene en contacto con los usuarios que la siguen en Instagram, de forma de hacer perdurar el vínculo creado con ellos y que es reforzado al mostrarse desde la informalidad.

Mónica Farro conquistó con su look de entre casa. Foto: Instagram

Qué recomendaciones dio Mónica Farro a sus seguidores

A través de su cuenta de Instagram, la vedette comparte algunas de las rutinas que realiza en el gimnasio, pero durante el programa “Tarde de Chicas” decidió profundizar un poco más en la cuestión.

“Entreno para verme bien. Eso no significa levantar mucho peso”, comentó y seguido agregó: “Pero si tener la disciplina de ir de lunes a sábado. Me gusta tener el músculo marcado, pero no me cuido en las comidas como antes”, confesó; y no solo remarcó el hecho de que no importa la edad para comenzar a entrenar, sino que también hizo énfasis en que los usuarios sí lleven una alimentación saludable porque es algo importante y fundamental.