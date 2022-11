Mónica Farro saludó a Chaco con una foto desde el baño en ropa interior

Monica Farro siempre fue catalogada como una de las mujeres más sexys de la Argentina pese a que su nacionalidad es uruguaya, ya que gran parte de su carrera la transito en su país vecino.

Hace algunos meses se sumó a las plataformas de contenido para adulto y en la red social de la lupita lo muestra y cuenta sin tapujos. De hecho afirmó: “Sentite unicay sexy, solo para vos y para nadie más. Quien te quiera o no da igual, vos vales demasiado. Amate”.

Mónica Farro rompe las redes Foto: web

Por supuesto que los buenos hábitos, el ejercicio físico y la buena alimentación la ayudan a mantenerse como si los años no pasaran. Hace algunas horas, aterrizó en la provincia de Chaco y saludó a todos sus fans.

Poso frente al espejo con una colaless de ropa interior y una pupera que dejó al descubierto sus tatuajes en el abdomen. “Hola Chaco”, escribió en sus stories.

Mónica Farro se llevó todas las miradas Foto: Instagram

La pelea de Mónica Farro con Malena Pichot

La actriz brindó una entrevista a IP noticias donde reveló: “Yo no soy ‘muerte al macho’, a los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento, pero eso no quiere decir que soy re contra feminista. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré”.

Ante sus dichos la Influencer y feminista le respondió: “Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista”.

Por supuesto que la uruguaya no se quedó callada y le respondió por las redes sociales. “Qué enferma está la sociedad que no hay democracia para opinar y éstas mujeres que se embanderan con la palabra solo insultan a otras mujeres, ¿no serán machistas? Jajaja ¿No se bancan que yo piense distinto? ¿Por qué?”, escribió en twitter.