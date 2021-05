Miriam Lanzoni, bailarina y actriz, sabe conquistar corazones en las redes sociales y atrapa admiradores con cada uno de sus posteos.

//Mirá también: Miriam Lanzoni posó sin ropa y se cubrió con una cartera

En sus redes Miriam sube momentos de su vida personal en pareja, escenas de entrenamiento o momentos dedicados a la relajación así como promociones de las marcas que la auspician.

Miriam Lanzoni

En su intervención en el programa “Corte y Confección” donde hasta el momento es una de las finalistas, también presenta sus looks antes de comenzar las filmaciones del programa.

Y los fanáticos lo tienen muy en cuenta en cada comentario que le dejan parte de sus casi 290 mil seguidores. Ahora Miriam decidió provocar a su audiencia con una foto al rojo vivo, desde su camarín.

//MIrá también: Evangelina Anderson enamoró a sus seguidores con una bikini de tiras y “ventanita”

Miriam Lanzoni Instagram | Instagram

En la imagen se la ve vestida con lencería beige oscuro de encaje, una camisa blanca abierta en el frente y bucaneras de cuero por encima de las rodillas.

Como único comentario colocó: “La luz del camarín me ama... Y este filtro ni te cuento”. La publicación obtuvo casi 2 mil corazones en poco tiempo.

Miriam Lanzoni (Instagram)

Lo que causó gracia entre sus admiradores, que comentaron: “Sos todo y más”, “¿Qué?”, “Hermosa”, “Bombastik”, “Que belleza por Dios” o “Sólo Dios pudo haber hecho tanta belleza”.

Miriam Lanzoni y su pelea con Matilda Blanco

“Por lo general no es una señora de grandes ideas, seguramente que se la robó a otro participante que ya estuvo, no es importante”, sostuvo Matilda Blanco de Miriam Lanzoni en “Corte y Confección”.

Y agregó: No era para llevarme algo importante en cuanto a diseño digamos, no era que estaba pasando algo maravilloso a la moda”, dijo al respecto en su descargo sobre Miriam.

Miriam Lanzoni

“Decir que yo robo ideas es una denuncia gravísima y tendría que probarlo. Si no lo hace, es una mentirosa ella. La única que roba ideas es ella, yo la he visto con looks míos”, le respondió Lanzoni furiosa.

Pero las fricciones vienen desde antes. En otro momento del programa, cuando Matilda dijo: “Acá hay gente que no me habla”, Lanzoni rápidamente le contestó: “¡Vos no saltas a defendernos con el jurado!”.