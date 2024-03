Minishort y escote: La Joaqui deslumbró con un outfit que dejó sin aliento a sus fans: “Tu carita de Ángel…”.

La Joaqui es una de las cantantes urbanas más importantes de la Argentina. Es un éxito absoluto en cada proyecto nuevo que emprende. Sus canciones suenan en todos lados Agota entradas en cada show que brinda y sus fans la siguen y apoyan en todos lados. También destaca en el mundo de la moda luciendo looks muy osados.

La artista también marca tendencia en el mundo de la moda. Icono fashionista, combina a la perfección diferentes estilos y crea sus propios looks. Los fans alucinan con cada publicación de la cantante en donde deja mucha piel al descubierto y despliega toda su sensualidad.

La Joaqui deslumbró en Instagram posando con un look muy jugado. La cantante lució una trikini ultra escotada en la parte superior. En la parte inferior, se puede observar una bombacha colaless ultra cavada. Complementó el look con un minishort en color naranja de tiro bajo, dejando ver la ropa interior.

La intérprete de “Butakera” cosechó todos los likes de sus fans con el outfit elegido. Los mensajes de halagos no tardaron en llegar. Nunca pasa desapercibida y siempre roba miradas con sus publicaciones.

La Joaqui encandiló Instagram con un look super trendy y sensual

La cantante es una de las artistas más importantes de la industria musical argentina. Destaca en el género RKT. Su talento jamás pasa desapercibido. En el último tiempo, se ha convertido en un icono fashionista atenta a las últimas tendencias del mundo de la moda.

La Joaqui causó sensación posando con un look muy atrevido. Lució un minishort en color naranja muy llamativo y una trikini escotada con una bombacha colaless ultra cavada. La cantante acompañó las imágenes con una pícara frase: “Tu carita de ángel me engaña, yo soy sano, pero tú me dañas”