Minifalda y body escotado: Pampita se robó todas las miradas con un look de tenista y casi muestra de más

Pampita es una de las figuras mediáticas más reconocidas de la Argentina. Viaja por el mundo para participar de las producciones de fotos más increíbles. En Instagram sus seguidores le regalan corazones. Sin lugar a dudas, es la reina indiscutida de la moda.

Las vanguardias del mundo de la moda son su perdición. Los must de la temporada destacan en su guardarropa. Sabe como combinar cada diseño nuevo. Mezcla texturas y colores a la perfección. Los diseñadores de moda más importantes la buscan para que sea la cara de sus marcas.

Body escotado y minifalda tableada: Pampita jugó al límite con un look estilo tenis al límite de la censura

Muchas veces juega al límite de la censura y deja muy poco para la imaginación. Sus fans la adoran y ella colecciona likes. Pasar desapercibida no es una opción para ella. Brilla en cada país que visita, desplegando su carisma y pasión por las últimas tendencias de la industria de la moda.

Pampita se llevó todos los aplausos con un look estilo tenis al límite de la censura. Mostró mucha piel y dejó muy poco para la imaginación. Eligió un outfit total white imbatible. La parte superior, un body mega escotado con espalda al descubierto. La parte inferior, una minifalda tableada ultra sensual. Complemento el conjunto llevando unas zapatillas deportivas con medias a la vista. Para el peinado eligió llevar el cabello suelto. La publicación fue todo un éxito y causó sensación en Instagram.

Pampita regaló sonrisas y cautivó corazones con un outfit total white al límite de la censura

La modelo conquista aplausos con cada look que elige para vestir. La moda es su pasión y sabe como combinar diferentes prendas a la perfección. No le escapa a ningún estilo. Las vanguardias siempre están presentes en sus outfits.

Pampita modeló con un look total white espectacular. Un conjunto de prendas estilo tenis que se llevaron los aplausos de todos. Lució un body con mega escote y espalda al descubierto. Sin lugar a dudas, la estrella del outfit. La modelo dio cátedra de estilo una vez más.