Pampita apostó por un vestido total black de cuero y demostró ser la reina de las tendencias

Pampita es una de las modelos más reconocidas de la escena argentina. Le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir. Tiene un estilo único. Da cátedra en cada proyecto nuevo que emprende. Las tendencias del mundo de la moda siempre están en su radar y nunca las deja escapar.

Pampita

Marca tendencia y cosecha cientos de likes con sus publicaciones en Instagram. Los diseñadores de moda más importantes siempre la buscan para que sea la cara de sus marcas. Las producciones de fotos que realiza siempre causan sensación. Es una de las mejores referentes fashionistas de la moda.

Sabe qué textura y color elegir para destacar su figura y brillar. Elegante y audaz, los looks que luce Pampita causan sensación. Muchas veces desafía y juega al límite de la censura. Sin lugar a dudas, las tendencias son su especialidad.

Pampita modeló con un vestido de noche total black de cuero ultra tendencia. Destacó su figura y dio cátedra de estilo. Una prenda elegante y sensual. Ideal para una salida por la noche. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas. Para el maquillaje apostó por resaltar su mirada y llevar mucho brillo en los labios.

La modelo conquistó todas las miradas posando con una increíble prenda. Se robó todos los aplausos y conquistó los halagos del público, luciendo una de las tendencias para la noche de la nueva temporada.

Pampita posó con un increíble vestido en color negro de cuero. Muy ajustado. La modelo desfiló y lució la espectacular prenda que se llevó los aplausos de todo el público. Los halagos invadieron la publicación.