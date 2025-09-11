Pampita se reconcilió con Martín Pepa hace unas semanas y después de estar más de un mes separados. La pareja decidió volver apostar al amor y sortear la distancia y dificultades de su romance que ya lleva casi un año en total. Desde ese entonces, la modelo se muestra muy enamorada y acompañada por el polista.

La reconciliación salió a la luz cuando se vio a la conductora de la mano del polista en una competencia de polo en Estados Unidos. El sello público de que decidieron darse una nueva oportunidad. Luego, la pareja se mostró en un evento en Buenos Aires.

“No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y, obviamente, la conversación terminó decantando en saber más sobre nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro, porque no habíamos estado comunicándonos. Nos extrañábamos”, contó Pampita en LAM en referencia a la reconciliación.

Pampita volvió con Martín Pepa a un mes de su separación

A pesar de que la modelo busca resguardar su relación del ámbito público, sorprendió con un video de sus vacaciones con el polista y el gesto que tuvo con ella.

Pampita contó que Martín Pepa le cumplió un sueño y mostró de qué trata

Pampita mostró un emocionante video con la sorpresa de su novio. Martín Pepa llevó a la conductora a un lugar donde se puede nadar con ballenas y la experiencia fue alucinante, a esto se suma que pudieron grabar todo desde el fondo del mar.

“¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, o princesa. En tu cuarto frío mira las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza”, escribió Pampita junto al video del mar y ellos muy cerca de los animales.

Asimismo, la modelo le escribió a su pareja: “Gracias Martín por cumplirme este sueño de bailar con ballenas”.

La publicación de Pampita llamó la atención de sus millones de seguidores que no tardaron en comentar la increíble experiencia que vivió la modelo con el polista.

“Qué espectacular”, “Emocionante”, “Qué belleza”, “Qué maravilla la naturaleza y la vida”, “Cuánto amor esa inmensidad”, “Tremenda experiencia”, “Wow espectacular”, fueron algunos de los mensajes que recibió de otros famosos, entre ellos, el de Nicole Neumann.