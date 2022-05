Mia khalifa se hizo conocida por su participación en algunos videos con contenido para adultos que durante el 2014 fueron los más vistos en la plataforma Pornhub. Luego de tres meses se fue de la industria del porno, para “cambiar de marca”.

Mia Khalifa, viajó y sorprendió a todos desde su destino. Foto: Mia Khalifa

En esta ocasión Mia realizó una entrevista para la revista estadounidense Bustle, donde habló con sinceridad sobre su vida y su carrera. La modelo viene ganando mucha fama en Tik Tok donde muchos conocieron su historia y su pelea para que BangBros elimine las escenas por las que le pagaron solo una vez y nunca más. Mia contó que allí se pudo encontrar con un publicó femenino que la valora mucho y se siente contenta por ello.

El outfit de Mia para la gala de los Latin AMAs

Esta es la pelea que viene llevando adelante la artista, que se respete su cambio de marca. Las sesión de fotos que hicieron para la publicación de la revista fue sorpresiva para muchos de sus seguidores.

Mia Khalifa participó de una sesión de fotos para la revista Bustle. Foto: bustle

Mia Khalifa posó con su vestido de lunares. Foto: Bustle

Mia compartió las imágenes donde se la ve por un lado con un top, una pollera larga tubo y unos lentes naranjas y un saco de muchos colores. El segundo oufit también fue una bomba, un vestido con negro y lila con lunares.

Mia Khalifa: "Por favor respeta el cambio de marca de Mia Khalifa". Foto: Bustle

Con esta publicación se ganó más de un millón de me gustas en las redes sociales y miles de comentarios: “Eres una bomba”, “Que linda mujer”, “Que fuerte que sos”, “Respeto a full tu cambio de marca”.

Mia Khalifa y su outfit para la entrevista de Bustle Foto: bustle

Qué consejo le daría Mia Khalifa a su “yo” de 19 años

Durante la entrevista la pregunta no pude dejar de aparecer la pregunta sobre su pasado y sobre que consejo se daría a su yo de diecinueve años: “Correr! ¡Corre, perra! Huye de esa relación en la que estás, No. 1. No. 2, vuelve a casa. No. 3… No necesitamos usar esos mamelucos todos los días”