Rodeada de lujos y comodidades, Mia Khalifa se encuentra de vacaciones en la isla española Ibiza junto a su pareja, Jhay Cortez, en medio de su gira por Europa. La exactriz de cine para adultos mostró en sus redes sociales parte de su travesía por la costa y dejó encantados a los usuarios.

La artista disfruta del tiempo libre mientras pasea en yate y lancha junto a un grupo de amigos. Desde Instagram, donde reúne a más de 27.8 millones de seguidores, compartió algunas fotos y videos y recibió miles de reacciones.

Mia Khalifa conquistó a todos desde Ibiza Foto: Instagram/MiaKhalifa

En las últimas horas de este martes, la influencer de 29 años posó con una microbikini blanca con detalles en cadenas doradas que dejó al descubierto su ardiente figura. De fondo se podía ver la estructura de la embarcación y una porción del mar de aguas cristalinas.

Momentos después subió más imágenes pero esta vez eligió un traje de baño enterizo color fucsia con un gran corte en la zona del busto. En el video se mostró feliz, sonriente, y algo agotada después de un día a puro sol.

Por qué Mia Khalifa se despidió del cine para adultos

Pese a su corto tiempo en la industria del cine para adultos, Mia Khalifa alcanzó gran popularidad. Su incursión en esta carrera comenzó de forma insólita: cuando un sujeto la abordó mientras trabajaba de mesera en un restaurante. El hombre halagó su cuerpo y le ofreció el trabajo que ella aceptó por curiosidad y para ganar dinero.

“Quería hacer porno como mi pequeño y sucio secreto, pero me explotó en la cara”, contó en entrevistas. Lo cierto es que se volvió muy popular muy rápido y comenzó a sentir demasiada presión por las películas que le tocaban protagonizar.

Mia Khalifa sorprendió a sus seguidores posando con un body con transparencias. Foto: Instagram

En cuanto a por qué decidió terminar con esa etapa de su vida, Mia Khalifa contó en una entrevista con la BBC: " “Estaba asustada. Nadie te obliga a tener sexo, pero aun así estaba asustada. Alguna vez te has sentido nervioso de decir algo en un restaurante cuando la comida no está bien y el mesero viene y te pregunta ‘¿cómo está todo?’ Me sentí intimidada, estaba nerviosa”.