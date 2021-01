Mia Khalifa se alejó hace varios años de la industria del cine para adultos, donde tuvo un breve paso que la hizo famosa a nivel mundial. La joven libanesa vive ahora en la Costa Oeste de Estados Unidos y mantiene muy activa sus redes sociales.

La artista está completamente dedicada a sus seguidores de OnlyFans, donde publica material exclusivo dedicado a sus suscriptores, que deben pagar 12 dólares por mes para acceder a las novedades. Es así que entrega gran parte de su tiempo diario para generar contenido para ellos.

Según muestra en sus redes sociales, el verano parece ser la estación favorita del año de la joven de 27 años, que realiza escapadas a zonas caribeñas cuántas veces puede, como ocurrió a fines de año cuando disfrutó de un tiempo de descanso en Tulum, México. Desde allí compartió varias postales en traje de baño, con diseños diferentes. Por ejemplo, lució una bikini negra clásica y, en otro momento, optó por sumarse a la moda de la “bikini al revés”.

Desde la playa, la influencer se mostró disfrutando muy relajada.

Sin embargo, ahora en el Hemisferio Norte están pasando un tiempo de frío y nevadas. Por eso, en esta ocasión, Khalifa se mostró desfilando con una bikini dorada cruzada y anteojos de sol, algo que contrastó bastante con los borcegos y el gorro de lana que utilizó para protegerse un poco del frío.

La divertida imagen de Khalifa, escapando de la sesión de fotos donde pasó frío.

“I’m in Spain, without the S”, escribió sobre el video, jugando con las palabras para referirse a “pain”, lo que significa “dolor” en inglés. Luego, en una captura donde se nota su sufrimiento por el frío, explicó que estaba nevando al momento de tomar las imágenes, lo que se puede notar en la pileta semi congelada que aparece en la foto.

A pesar de esta situación, manifestó: “Lo que hago por mis fans...”, junto a emojis que representan frío y sufrimiento.

Esta no es la primera vez que Mia hace algo “loco” por sus fans. Durante su estadía en México, realizó una sesión de fotos sobre una hamaca, pero algo salió mal y la joven casi pierde el equilibrio, lo que resultó en una postal donde su expresión en el rostro es de total sorpresa.

Fue en estos días cuando se sumó a la tendencia de la “bikini al revés”: esto consiste en usar la bikini puesta dada vuelta, es decir, el lado de arriba queda para abajo y viceversa. En la imagen se la puede ver con un diseño rojo de este estilo.