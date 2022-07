En tiempos en los que la aceptación y respeto por la diversidad de cuerpos parece avanzar, lo cierto es que aun existen, se escuchan y publican comentarios de todo tipo sobre el aspecto físico de las personas. Y los y las famosas son quienes más lo sufren.

El outfit de María Becerra para su nueva Gallery Session. Foto: María Becerra

Haciéndole frente a esta realidad, la cantante María Becerra sorprendió con una sucesión de tres imágenes en las que se hace notorio los cambios que tuvo su cuerpo.

María Becerra mostró los cambios de su cuerpo. Foto: Instagram @mariabecerra

Una al lado de la otra, mostró como pasó de pesar 41 kilos a 46 y 48. “Ya no me siento débil”, aseguró. “Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo. Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui súper flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... me costaba mucho aumentar masa muscular”, explicó.

El mensaje fue muy celebrado, ya que expone la importancia de cuidar la salud antes que la imagen que muchas veces impone la sociedad.

Cómo se siente María Becerra cantando en vivo

Recientemente, María Becerra brindó una entrevista a MoluscoTV, en la que se refirió a las críticas que recibe por diferentes aspectos, incluso por su forma de cantar. Y reconoció que “antes cantando en vivo estaba complicada”, ya que su éxito fue en pandemia y luego la fama fue de golpe.

María Becerra lució un vestido transparente para la gala

“Antes cantando en vivo estaba complicada, me costaba, no estaba acostumbrada a cantar en publico. Me puse más critica conmigo como nunca y empecé con clases de canto todos los días. Hoy me subo al escenario y no te erro una nota”, aseguró.

Encontró tiempo para relajarse Foto: Instagram/mariabecerra

Y agregó: “En Argentina en general con la mujer son muy duros, con la forma de hablar que tengo, que debería ser más ubicada...”.