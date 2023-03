María Becerra se “montó” para ver el partido: minitop celeste y “tanga a la vista”

María Becerra atraviesa un momento profesional brillante con su carrera musical. Es, además, una de las influencers que más contenido comparte en redes sociales, particularmente en Instagram, en donde la exyoutuber ya cosecha 11,4 millones de seguidores.

En la noche del jueves, en la previa al partido de Argentina contra Panamá, la cantante y compositora compartió su outfit de “entrecasa” con sus fanáticos. El look consistió en un top celeste que dejó relucir su abdomen y un pantalón de algodón jersey del mismo color que debido a su tiro bajo mostró la tanga color blanca de Becerra.

María escribió una pequeña descripción para el video subido a sus historias y grabado en la intimidad de su cocina: “Montada para la ocasión jajajaja”.

La incomodidad de Rusherking al presenciar el show de María Becerra

El novio de la China Suárez fue uno de los artistas presentes en el Lollapalooza Argentina 2023, y según trascendió, el cantante estuvo entre el público que presenció el show de María Becerra.

María Becerra y Rusherking en "Antes De Ti" Foto: Prensa

“Rusherking estaba viendo el recital de su ex, a mí me parece espectacular que la haya ido a ver, pero en las imágenes que tengo está escondido en un costado”, contó Pochi de Gossipeame.

También aclaró que la China Suárez no acompañó a Rusherking al evento musical: “Él estaba solo con su representante Silvia Canal, no estaba la China Suárez con él, él estaba incómodo porque eligió estar así, no creo que en la organización lo hayan puesto en esa situación, lo vi acovachado, agazapado y no quería generar ningún titular pero me llegó esa información...”