Luciana Salazar se encuentra recorriendo Europa. Su hija, Matilda habría viajado con los padres de la modelo algunos días antes a Ibiza, mientras ella se quedaba en Argentina para resolver algunos papeles por el embargo a Martín Redrado, su ex pareja, a quien denuncia de venir incumplimiento el pacto de manutención de la hija que tienen en común.

Luciana Salazar se mostró con un enterizo desde Mónaco. Foto: Luciana Salazar

A su vez fueron muchos los rumores acerca de su ida a Europa en el mismo momento en el que Julián Álvarez, con quien se la relaciona acaba de viajar para instalarse en Inglaterra. La modelo por su parte se encuentra recorriendo Francia y así lo compartió con sus más de 1,7 millones de seguidores en Instagram.

Luli compartió una foto con un traje de baño negro acompañados de un vestido negro estilo playero con el mar de fondo. “Playa, noche”, fue la frase que eligió para acompañar la fotografía que rápidamente se llenó de miles de me gustas.

Luciana Salazar posó desde Francia. Foto: Luciana Salazar

Cuántas cirugías se hizo Luciana Salazar

Durante una entrevista para la revista Caras, la modelo fue consultada por sus retoques. Con el paso de los años, desde que empezó en Poné a Francella, hasta que llegó a ShowMatch muchos creen que su cara y su cuerpo ha cambiado.

Y aunque aseguró que se operó las lolas, la respuesta de Luli frente a la consulta por cirugía facial fue el silencio, dando a entender que eso nunca había sucedido. “Dicen que me hice la cola y no es así, la gente termina creyendo lo que quiere. Al principio me arrepentí un poco de haberme operado las lolas. Tenía mucho y me reduje de a poco. Ahora me siento un poco más acorde con el tamaño” expresó y confesó que la parte que menos le gusta de su cara son las orejas.