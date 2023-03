Luciana Salazar encendió las redes con jeans y un microtop metalizado

Aunque no suele elegirlos, Luciana Salazar llama la atención cada vez que luce jeans. Es que son una de las prendas más versátiles -tal vez ocupan el segundo lugar luego del imbatible little black dress- y por eso se adaptan a cualquier look.

Esta vez la diva sorprendió al combinarlos con un top metalizado de corte irregular. El resultado fue un look de alto impacto que logró llamar la atención de sus seguidores. Algo clave para la top que tenía un mensaje para dar.

Luciana Salazar Foto: Instagram/salazarluli

Esta semana la modelo sorprendió con una dupla que promete ser aliada para la temporada: microtop metalizado y jeans: la combinación no puede fallar.

El mensaje de Luciana Salazar por el Día de la Mujer

En el marco del día de la mujer, Luciana Salazar quiso dejar un mensaje a todas las mujeres pero se enfocó en una de ellas -la más especial- su hija Matilda.

Luciana Salazar enamoró con su look total white

“Mi mujercita, mi mayor anhelo es que crezcas sabiendo que eres capaz de lograr todos los sueños que te propongas sin límites impuestos ni prejuicios. Una mujer libre y valiente”, escribió Luciana Salazar sobre una simpática foto de Matilda que compartió en sus redes sociales.

Luciana Salazar Foto: Instragram

En su siguiente historia habló a las mujeres en general: “Por una sociedad con igualdad, libertad y oportunidades. Sin violencia física, emocional, ni económica. Sin miedo, Juntas somos más fuertes”.