Lana Rhoades posó desde la pileta y con una microbikini negra

Lana Rohades es una ex actriz de contenido para adultos. Comenzó su carrera en el mundo del cine a los 19 años y desde que dejó el rubro no pierde oportunidad para contar el lado negativo de la industria y hasta pidió que se borren todos sus videos de la web.

Lana Rhoades causó furor en Instagram luciendo tan solo un body extra pequeño. Foto: Lana Rhoades

En una oportunidad hasta llegó a confesar que la mayoría de las escenas filmadas son falsas, por lo que cree que deberían prohibirlo. “Cien por ciento falso, es como los actos de circo. Como intérprete, cuando lo hacía, era como ‘¿qué cara puedo poner? ¿Qué sonido puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en esta película para que sea la mejor?’”, sentenció.

Actualmente, tiene más de 16 millones de seguidores en la red social de la lupita y se volvió una gran Influencer en el mundo digital. Deleita a todos sus fans con glamour, estilo, diversión y mucha belleza en cada una de sus fotografías.

Lana Rhoades Foto: Instagram

Abriendo la temporada de verano posó de espalda en una pileta con una microbikini color negra. El elegido por todas las mujeres, año tras año sin dudas, es el traje de baño tradicional, siempre y cuando la parte inferior sea colaless.

Lana Rhoades poso desde una pileta con una microbikini negra Foto: instagra

La confesión de la modelo

“Ni siquiera me gusta tener sexo, honestamente soy bastante asexual... Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así”, reveló Lana en una entrevista mega íntima.

Lana Rhoades Foto: Instagram

“Creo que sigo siendo la número uno en todos los sitios. Es una locura tomar una decisión cuando tienes 19 años y convertirte en la mayor estrella del mundo cuando no tenías intención de hacerlo”, reconoció.