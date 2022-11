La vez que Silvina Luna encendió las redes al posar con una microbikini violeta

Silvina Luna no es muy activa en sus redes sociales, pero cuando comparte un posteo causa sensación entre los millones de usuarios que la siguen, como ocurrió con un posteo que subió a mediados de abril mientras participaba en el reality show “El Hotel de Los Famosos”.

El posteo de Silvina Luna que se llevó todas las miradas. Foto: Instagram.

En él luce una microbikini lila pastel de dos piezas: en la parte superior utilizó un corpiño con escote recto y por debajo una bombacha cavada tiro alto con un cinturón de hebilla circular para ornamentar la prenda. Al mismo tiempo, agregó a su look una camisa blanca desabotonada y lentes de sol con marco claro.

Silvina Luna sorprendió con su look pastel. Foto: Instagram

Y apostando a la interacción con los usuarios, la modelo escribió: “Otra semana en el staff del Hotel de Famosos. No soy buena para el deporte pero les juro que lo doy todo!! Les dejo esta foto de los buenos tiempos de huésped cuando disfrutaba la pile, el spa y los platos de Chris Petersen. ¿En qué rol me ven mejor? ¿Siendo huésped o Staff?”.

Silvina Luna en "El Hotel de Los Famosos". Foto: web.

Qué respondieron los usuarios a las preguntas de Silvina Luna

Más allá de los halagos que recibe sobre su aspecto en cada publicación que sube, en esta ocasión también surgieron varias divisiones entre los que consideraban que la veían mejor como huésped, otros como ‘staff’, y otros que traían a tema un detalle que se mencionó durante el programa y es que no se permiten celulares pero ella se toma fotografías y las comparte en redes.

Silvina Luna enamoró a sus fans. Foto: Instagram

“Sos una genia igual Silvi, amo tu personalidad. Yo también me agito por nada pero de vaga, no por un tema de salud como vos”, “Huésped”, “Es cualquiera.. estan con el celular.. o ya fue eliminada.. pero ya no tiene gracia..”, “Staff”, “Pero como es eso no es que no pueden usar celulares???” y “Pueden usar el celular? No es que les sacan el teléfono?”, fueron algunos de los mensajes que recibió.