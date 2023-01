La secuencia de fotos de Laurita Fernández al natural en microbikini desde Punta Cana

Por primera vez desde que confirmó su noviazgo, Laurita Fernández se fue de vacaciones con Claudio “Peluca” Brusca, productor de los programas de Guido Kaczka. En su primera “Luna de Miel” los tortolitos viajaron al caribe a disfrutar de las playas de Punta Cana.

A través de las redes sociales la bailarina comparte fotos y videos de los mejores momentos de su tiempo de relax y las aventuras que vive con su amor, además de compartir todos los lujos que cuenta el hotel donde se hospedan como pileta, spa, solarium y vistas paradisíacas al mar.

Además de mostrarse como una pareja super cómplice, el Peluca se convirtió en su aliado especial para sacarle las mejores postales para su perfil de Instagram.

En su cuenta, Laurita sube cautivantes imágenes de su estadía donde también posa muy sensual con diferentes conjuntos de trajes de baño.

La secuencia de fotos de Laurita Fernández al natural en Punta Cana Foto: instagram/holasoylaurita

Esta vez eligió una microbikini roja floreada y protagonizó una casual secuencia de imágenes en el mar. A orillas del agua, la también conductora se divirtió con sus posturas toma tras toma hasta que ocurrió algo inesperado y su reacción fue muy espontánea.

“Todo venía muy natural, hasta que apareció algo que me tocó los pies y me cagué toda”, contó sincera en la descripción de su más reciente post. Sin embargo ello no impidió que recibiera más de 36 mil “me gusta” en doce horas y todo tipo de comentarios como: “Sos diosa”, “Las fotos van mejorando de nivel”, “Amamos esta secuencia” y “Pero que hermosa eres”.

La romántica dedicatoria de Peluca Brusca a Laurita Fernández

Además de sorprenderla con un cena romántica en la playa bajo la luna y a la luz de las velas, Peluca expresó todos sus sentimientos por la actriz a través de un cariñoso tuit. En el posteo aseguró: “Soy un agradecido a la vida, al destino y a todas las energías por haberme cruzado con Lau”.

Y agregó: “Sin dudas de lo más hermoso en esta etapa que me toca transitar. Que lo lindo se acerque; se pegue y no se vaya más”.