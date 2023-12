La maestra que renunció a su cargo, se abrió una cuenta de OnlyFans y ahora es bailarina de L-Gante

Miguelina Fredes Sarasola era conocida en la localidad bonaerense de Campana por ser una docente de tercer grado con dedicación y vocación para enseñar a los chicos de primaria.

Sin embargo, hace un año pidió licencia con el objetivo de lograr uno de sus objetivos de vida: ingresar a Gran Hermano. Lo que causó un gran escándalo entre los padres de los chicos de la escuela.

Luego de que fuera forzada a renunciar de su cargo en la Escuela Normal N° 30, conoció una plataforma de contenido para adultos y comenzó a vender contenido erótico casero. Lo cual le sirvió para generar ingresos, mantener a sus dos hijos varones, ahorrar y poder viajar a Buenos Aires en busca de su sueño de ser actriz.

Foto: instagram/frede

Miguelina y su paso como bailarina de L-Gante

La maestra contó en una entrevista con TN cómo fue que le llamaron para formar parte de un videoclip de L-Gante. “Lo de L-Gante nació por un rapero que se llama Cotto RNG, con el que tuve una amistad y me ayudó a cumplir mi sueño de ser actriz. Lo conocí por las redes, vio algo en mí, y le habló a L-Gante para que me conociera. Luego me convocaron a bailar, sin saber hacerlo, para un videoclip que está por estrenarse”, comentó Miguelina.

Foto: gentileza

Luego agregó: “Me pagaron $15.000. Fue más lo que gasté en ir y volver, así que no lo hice por el dinero. Fueron las ganas de conocerlo a él y descubrir que es tal cual se muestra en sus redes o en la tele. Un amor de persona”.

La docente relató cómo fue el encuentro con el cantante: “Cuando llegó a mí lo abracé, me temblaba todo el cuerpo. Le dije que no era bailarina y que era un sueño para mí. Él me contestó: ‘Yo no soy cantante y también estoy acá’”.

“Me parece importante destacar que con L-Gante no tengo ningún vínculo ni interés más allá del laboral. Lo quiero mucho por cómo es, pero no hay ninguna otra búsqueda”, aclaró.

“Con mis hijos siempre hablamos de él, pero no por su música, sino porque salió desde abajo y pudo cumplir sus sueños. Como yo. Es alguien que nunca perdió la humildad, por eso fue hermoso conocerlo”.

Foto: gentti

Miguelina reveló cómo es el ingreso que genera por medio de la plataforma de contenido para adultos: “En los últimos dos meses me ingresaron US$1600 de una plataforma para adultos y habré vendido otros $1.000.000 de manera particular”.

También contó su trabajo como actriz: “Estoy haciendo obras de teatro en la Ciudad de Buenos Aires, gracias a Javier Oller que confió en mí. Aunque mi gran sueño es ser actriz de cine, estar en series o en la tele”.