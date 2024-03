La inesperada foto de Flor Peña en la playa modelando una microbikini blanca.

Flor Peña es una de las artistas más queridas de la Argentina no sólo por su indiscutible trayectoria en la televisión, el cine o el teatro sino también por lo divertida que puede volverse, especialmente a través de sus redes sociales.

En Instagram, la artista tiene más de 6 millones de seguidores a quienes enamora a diario con divertidos videos y sensuales fotografías.

El look en trikini y sombrero tipo cowboy de Flor Peña desde Tulum. Foto: desconocido

La actriz que se ganó a todos con su personaje Moni en Casados con Hijos sabe cómo conquistar a sus seguidores de redes sociales con las fotos y videos que comparte, no solo disfrutando de su trabajo sino también de su vida familiar y, especialmente, de los outfits que luce en cada uno de sus trabajos o eventos en los cuales le toca participar.

Flor Peña posó desde México una microbikini animal print Foto: Instagram

En esta oportunidad, la artista volvió a compartir sensuales postales en microbikini desde las paradisíacas playas de Tulum, México, en donde se encuentra descansando en familia en un lujoso resort luego del fin de la exitosa temporada teatral en Villa Carlos Paz con su performance en Mamma mia.

Ultra escote y transparencias: Flor Peña paralizó Instagram con un outfit total black Foto: instagram

LA MICROBIKINI BLANCA DE FLOR PEÑA

Por fuera del descanso es su sensual silueta la que se lleva todas las miradas, y especialmente la actitud con la que viste sensuales trajes de baño.

La microbikini blanca de Flor Peña en sus vacaciones en México. Foto: desconocido

El diseño que muestra en su último dump, incluye un top rectangular con una bombacha tipo cola less que se ata en ambos lados de la cadera. El look la actriz lo complementa con el pelo suelto, nada de make up y unas maxi gafas polarizadas con marco de madera.