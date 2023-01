La China Suárez y mamá se fueron a tatuar juntas y lo mostraron en Instagram.

La China Suárez y su mamá son bastante unidas, tanto así que decidieron ir a tatuarse juntas. Esto hizo que los fanáticos de la China se emocionaran y quisieran conocer qué diseño había elegido cada una o si era el mismo.

La China Suárez mostrando su nuevo look para 2023 Foto: @sangrejaponesa

Sin embargo, la actriz no mostró el resultado del suyo. En cambio, sí reveló lo que se hizo Marcela Rivero, su mamá. La pareja de Rusherking compartió en sus historias con orgullo cómo su madre se animó a tatuarse a los 60 años.

La China Suárez se fue a tatuar con su mamá. Foto: Instagram

“Se tatuó mi mamá por primera vez a sus 60 años a Chilo, su perrito ángel de la guarda”, explicó Suárez en su posteo, donde se ve a su mamá en el proceso de realizarse el diseño.

La China Suárez reveló el diseño que se estaba haciendo su mamá. Foto: Instagram

Por qué la China Suárez usa el apodo “sangre japonesa”

“Tuve un tema con el embajador japonés… Mi hermano está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”, contó una vez Suárez en la mesa junto a Mirtha Legrand.

Es que su abuela, Marta Mitzumori, es hija de inmigrantes japoneses y su relación con el país asiático está más cerca de lo que gente piensa. Sin embargo, le dicen “China” porque su nombre era muy largo, según contó.