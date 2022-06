La china Suárez se encuentra super enamorada. En el último tiempo, su nombre a recorrido todos los programas de televisión, primero por el WandaGate dónde se la vio enredada con Mauro Icardi y luego, más recientemente, por su romance con el cantante Rusherking.

La modelo viene aprovechando sus redes sociales para compartir sus outfits y también muchas de sus opiniones. La China está cansada de que los medios la hayan “tomado de punto”.

En esta ocasión la joven hizo una publicación que levantó la sospecha de muchos. Mientras que Rusherking compartió en sus historias que se encuentra en la ciudad de Cancún, la China compartió una imagen de un dulce mexicano.

Cómo es el viaje que estaría realizando La china Suárez con Rusherking

Parece que el rapero y la actriz se hicieron una escapada a los paisajes paradisíacos de México. Huyeron del frío de Buenos Aires para hospedarse en un hotel 5 estrellas de la Rivera Maya.

La China Suárez lució un pantalón de Gucci y una gorrita estilo trapero. Foto: instagram

Desde allí la China Suárez publicó una imagen tirada en la cama donde se la ve luciendo un pantalón de Gucci estilo trapero, una musculosa blanca y una gorrita roja.

Su novio le respondió: “Buen pantaloncito” y ella le respondió “Me lo clonaste”. Pero Rusher no fue el único que le comentó la publicación. Fueron 187 mil sus seguidores que le dejaron un me gusta y cientos quienes le hicieron un comentario a la diosa.

“Beba”, “No te crítico porque voy yendo atrás tuyo”, “Unas ganas de ser Rusher”, “Ey no podés ser tan hermosa”, “Ese style es un fuego”.