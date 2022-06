Karina Jelinek la viene rompiendo en las redes sociales. La modelo cuenta con 986 mil seguidores con quienes comparte imágenes de sus outfits y de sus vacaciones. La joven sabe cómo conquistar en las redes sociales.

El look en top de red que lució Karina Jelinek desde México. Foto: Karina Jelinek

Recientemente compartió con sus seguidores su look de la semana. “Amo estas remeras cancheras”, confesó junto a una imagen que se llevó más de 10 mil me gustas. En la publicación se la ve luciendo una remera blanca con el logo de la banda Kiss, aunque lo que más sorprendió fue su peinado con dos rodetes.

Karina Jelinek posó con una remera de kiss y sorprendió a sus seguidores. Foto: Instagram

“tenés un look divino, sos hermosa y una diosa”, “La sailormoon argentina... Divertite algo”, “Que divina que sos Kari”, “No das más de diosa”, “Que mujer por favor”, fueron algunos de los comentarios de sus admiradores.

Qué dijo Karina Jelinek sobre el rumor de que su pareja la fue infiel en el cumpleaños de Rodrigo De Paul

El futbolista Rodrigo De Paul cumplió años y lo festejó a lo grande en un bar de San Isidro. Entre los invitados se encontró Flor Parise, la novia de Karina Jelinek, a quien se la habría visto abrazada y muy cariñosa con un hombre. La modelo se habría enterado del hecho y habría ido hasta el cumpleaños, aunque una persona de seguridad le impidió la entrada. Karina dio su propia versión de los hechos en redes sociales.

“Debido a los comentarios recibidos, de lo que pasó el finde, yo estaba terminando un desfile y quedé con Flor que la pasaba a buscar a un cumple para ir a la Bresh. Sí, me molestó su demora, no entré porque no me interesa ir a una fiesta donde no me invitan”, expresó.

La respuesta de Karina Jelinek tras los rumores de que su pareja la engañó en el cumpleaños de Rodrigo De Paul. Foto: Instagram

Y para finalizar aclaró: “No soy intrusa ni tampoco me interesaba ir a ese cumpleaños, se dijeron cosas no ciertas, yo sabía que estaba ahí y quedamos en encontrarnos más tarde, todo bien... No soy de aclarar este tipo de cosas pero me veo obligada así se corta de una vez”.