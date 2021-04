En distintos horarios y como medida de prevención en el marco de la pandemia de coronavirus se realizaron las fotos de presentación para La Academia, el nuevo segmento que prepara Marcelo Tinelli para el regreso de ShowMatch.

Uno a uno los participantes confirmados para el certamen fueron pasando por los estudios y entre ellos, Julieta Nair Calvo posó con un deslumbrante look en el que no dejo nada a la imaginación.

Julieta Nair Calvo, de gala con un vestido rojo de tiras, mostró que no lleva ropa interior Instagram

La actriz, que participará del certamen, lució un vestido color rojo largo de gala con tres tiras a los costados donde dejó ver que no llevaba ropa interior, el look fue complementado con unas sandalias plateadas y esmalte de uñas a juego con el vestido.

El look fue compartido por Julieta Nair Calvo en su red social de Instagram, donde deslumbró a sus seguidores y en pocas horas cosechó más de 140 mil likes. Cabe recordar que es seguida por 2.4 millones de followers quienes reaccionan a diario a las publicaciones que comparte.

La cantante y actriz fue elogiada por muchos usuarios quienes le demostraron su cariño con frases como: “me quedé sin aire”, “todo lo que está bien”, “sos un fuego”, “te amo”, “que hermosa mujer”.

“La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo”, había adelantado Ángel De Brito sobre este nuevo formato que aún no tiene fecha confirmada para su debut.