Juanita Tinelli lució un vestido minifalda violeta y demostró como se prepara para modelar en París

Juanita Tinelli está viviendo su mejor momento personal y laboral, desde que viajó a París para cumplir su sueño de ser modelo y caminar por las pasarelas de las mejores marcas del mundo de la moda.

El look de Juanita Tinelli. Foto: Instagram

En su Instagram, no duda en compartir con millones de fanáticos todo lo relacionado con su nueva vida, en el que muestra el ‘backstage’ de las producciones de ropa y por supuesto no pueden faltar los looks.

Con su increíble belleza y su talento para posar delante de cualquier cámara, se lleva toda la atención en las redes sociales. En su ‘feed’ se acostumbra a lucir las tendencias del momento.

Juana Tinelli Foto: Instagram/juanittinelli

Así es el vestido que marca tendencia de Juanita

Por medio de sus historias, compartió una publicación de su papá Marcelo Tinelli en la que Juana se muestra probando un vestido minifalda violeta y unas botas caña baja con plataformas.

El modelo tiene cuello mao y mangas cortas, en la parte de abajo es drapeado y cruzado, lo que resalta sus largas piernas. Para el ‘hairstyle’ eligió suelto con una raya al medio, de accesorios unos aros colgantes plateados.

Cómo empezó en la moda Juanita Tinelli

La hija del conductor comenzó a posar delante de los reflectores siendo adolescente para las campañas de la marca de su hermana Micaela. Con su belleza y carisma formó parte de importantes desfiles en el país, de a poco su amor por las pasarelas la llevó a pasar por Nueva York y ahora se encuentra en Francia.