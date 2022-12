Jimena Barón posó en microbikini y disparó contra “los que tienen pileta y no invitan”

El verano es la época ideal para usar prendes frescas, cómodas y livianas y nada mejor para eso que una microbikini. Esta tendencia de trajes de baño llegó para quedarse y es furor entre las figuras de la farándula argentina como Jimena Barón que tiene varias combinaciones disponibles en su placard.

La cantante de 35 años no dudó ni por un segundo en pasar la tarde de este lunes a puro traje de baño desde la intimidad de su casa y mantenerse al resguardo del sol en el patio.

En búsqueda de soportar las altas temperaturas que anticipan lo que será el verano en la Argentina, la artista eligió un conjunto color camel que encantó a sus más de 5.9 millones de seguidores en Instagram.

Jimena Barón mostró su figura Foto: instagram/jmena

Pero Jmena no se conformó con postear su cautivante secuencia de fotos sino que también disparó un picante palito hacia “todos los que tienen pileta y no invitan”. La también actriz le dedicó la publicación a su profesor de pilates, que la ayuda a mantenerse en forma, y hacia quienes no la invitaron a pasar un día en el agua y apuntó: “Ustedes se lo pierden”.

Jimena Barón enfrentó al calor en la Ciudad Foto: instagram/jmena

En cuestión de pocas horas, las fotografías de la intérprete de “La Araña” alcanzó más de 224 mil “me gusta” y comentarios de todo tipo como: “Qué redondez, ¡che!”, “Ya me compré una palangana. Te amo. Fin”, “¡Yo te invito a la mía!” y “¿Pelopincho cuenta?”.

¿Jimena Barón vuelve a la actuación?

Los orígenes de la carrera de Jimena Barón se remontan a la novela “Gasoleros” cuando empezó como actriz a los 11 años. Tiempo después le llegó el turno de “Casi Ángeles” y variadas producciones que la lanzaron al estrellato. Su camino en la música comenzó más tarde.

Con la actuación como parte de su espíritu, la artista hace años que no encabeza ningún proyecto de ese estilo. En el último tiempo se dedicó a lanzar nuevas canciones y se la pudo ver como jurado en “La Academia” de “ShowMatch” con Marcelo Tinelli.

Le retrucó a los que no la invitan a la pileta Foto: instagram/jmena

Es por eso que en las últimas horas sorprendió en sus historias de Instagram leyendo un nuevo guion para un posible próximo desafío actoral. Sin dar demasiados detalles de la propuesta, La Cobra publicó una encuesta con la pregunta: “¿Tal vez es hora de que acepte este papel y vuelva a actuar?” y la respuesta de sus fans fue un contundente sí.