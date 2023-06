Jesica Cirio mostró toda su sensualidad al posar con un conjunto de ropa interior y dejó ver un tatuaje oculto

Jésica Cirio es una de las modelos más respetadas y reconocidas a nivel nacional. A diario, en sus redes sociales donde ya cuenta con más de 3 millones de seguidores, comparte postales de los looks que elige para disfrutar de sus ratos libres así también enfrentar los compromisos de su atareada agenda laboral además de los videos con las rutinas fit que la ayudan a mantenerse en forma.

Jésica Cirio desde su balcón.

En esta oportunidad, Jésica acudió a su cuenta oficial de Instagram para posar ante el lente de la cámara con un nuevo conjunto de ropa interior y dejó ver su trabajada figura. Lejos de pasar desapercibida, la modelo subió la temperatura entre aquellos que siempre están atentos a cada una de las publicaciones que comparte allí.

La modelo posó con un juego de lencería roja.

El look con el que Jésica Cirio causó sensación en las redes sociales

De esta manera, en la postal que Jésica Cirio subió en la sección de historias en Instagram se pudo observar que llevaba un corpiño en tono gris ratón oscuro en la parte superior de su cuerpo el cual contó con angostas tiras del mismo color para sujetar la prenda alrededor de su espalda así también cuello.

Jésica Cirio

Además, el diseño contó con una fina línea en blanco en los extremos a modo de decoración a pesar que el conjunto no tenía ningún tipo de estampado de color o dibujo abstracto. En cuanto a la parte inferior, en la imagen se apreció una bombacha colaless del mismo tono gris ratón que del corpiño.

La modelo posó con un conjunto básico de ropa interior y subió la temperatura en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Jésica Cirio

Como no podía ser de otra manera, ambas prendas permitieron ver su plano abdomen y trabajada figura mientras Jésica posaba ante la cámara de costado. Por otro lado, en la foto se observó que la modelo tiene un tatuaje en uno de los costados de su cadera. Entonces, un usuario no dudó en preguntarle al respecto.

“¿Qué dice el tatuaje de la cintura?”, fue una de las consultas que le llegó a Cirio en la historia que publicó a través de la red social. Sin dudarlo, Jésica le contestó: “If you believe it, it is possible” (Si lo crees, es posible). Esta duda del internauta en cuestión llegó a su Instagram ya que ella se bajó una de las tiras de la bombacha dejando la frase en su cuerpo a la vista de todos.