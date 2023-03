Jesica Cirio eligió un conjunto de ropa interior de encaje rojo y enamoró a más de uno

Con su regreso a la televisión confirmada con “La Peña de Morfi”, Jesica Cirio está lista para volver al ruedo de la conducción con todo. En lo que será la séptima temporada del ciclo creado por Gerardo Rozín, Jey Mammón ocupará su lugar una vez más tras su muerte.

En medio de los preparativos para el estreno el próximo 19 de marzo por Telefe, la presentadora no descuida su carrera como modelo y en las últimas horas subió jugadas fotos a sus redes sociales. Jesica posó en Instagram con un conjunto de ropa interior de encaje rojo que enamoró a más de uno.

Jesica Cirio subió las temperaturas con un conjunto de encaje rojo.

“¿Quién arrancó el finde al rojo vivo?”, preguntó a sus más de 3.4 millones de seguidores en su perfil y en cuestión de minutos recibió todo tipo de reacciones. Además de 18 mil “me gusta”, le llegaron comentarios como: “Qué lindo te queda el colorado”, “Ayyy Dios mío”, “Yo, pero por el calor” y “Lejos lejos … la más Linda de todaaaassss”.

Jesica Cirio, ¿en crisis con Martín Insaurralde?

Después de más de diez años de relación entre Jesica Cirio y el político Martín Insaurralde, días atrás comenzaron a circular versiones de crisis entre los dos. Pero la conductora salió a desmentirlo.

“No, chicos. No paro, él no para”, comenzó ante la consulta con un cronista de “Socios del Espectáculo”. Luego sobre la actitud del funcionario sobre sus jugadas publicaciones en las redes de bailes y fotos en ropa interior, Jesica indicó si a su esposo lo ponen celoso: “Son diez años ya. ¿De qué me puede celar? Nunca me celó por nada. Me conoció así, yo lo conocí así a él”.

Jesica Cirio demostró que es una reina de las redes sociales con un conjunto nude. Foto: Jesica Cirio

La presentadora indicó también que atraviesan un gran momento familiar y que espera con ansias el regreso de “La Peña de Morfi” a la pantalla chica además de afrontar el nuevo desafío como flamante streammer.